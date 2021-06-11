Петербургское метро будет работать в ночь с 21 на 22 июня

Петербургское метро будет работать в ночь с 21 на 22 июня
Метро будет работать без перерывов. Фото: Baltphoto

Решение принято в связи с проведением футбольного матча в рамках Евро-2020.

Петербургское метро будет работать в ночь с 21 на 22 июня. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Газпром-Арена» в рамках Евро 2020. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что на вход и выход будут открыты почти все вестибюли станций метро, но есть исключения: вестибюль 1-й станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2-й станции «Ленинский проспект», вестибюль 2-й станции «Площадь Ленина», вестибюль 1-й станции «Девяткино», вестибюль 1-й станции «Московская», вестибюль 2-й станции «Невский проспект», вестибюль 2-й станции «Проспект Славы», вестибюль 1-й станции «Дунайская», вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Садовая».

Известно также, что с двух часов ночи до половины пятого утра 22 июня в кассах можно будет купить только жетоны за наличку. Те, у кого есть проездные билеты, смогут воспользоваться ими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге «заминировали» метро и «Пулково».

Газпром Арена евро-2020 метро новости СПб


 

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