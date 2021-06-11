В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»

В Петербурге «заминировали» и «Пулково». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге «заминировали» и «Пулково». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в четверг, 11 июня, «заминировали» метро, вокзалы и аэропорт «Пулково».

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение и «заминировании» в ГУ МЧС России по Петербургу поступило с электронного адреса AnnaPopova5@hotmail.com .

Сотрудники полиции осмотрели 71 станцию метрополитена, пять железнодорожных вокзалов, один морской вокзал, автовокзал, аэропорт «Пулково» .

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. При проведении мероприятий был задействован 381 сотрудник ОВД. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители получили смс-сообщение о том, что в отделении на улице Маршала Новикова, дом №4, «готовится взрыв». Позже выяснилось, что сигнал был ложным.