В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»

В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
В Петербурге «заминировали» и «Пулково». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в четверг, 11 июня, «заминировали» метро, вокзалы и аэропорт «Пулково».

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение и «заминировании» в ГУ МЧС России по Петербургу поступило с электронного адреса AnnaPopova5@hotmail.com .

Сотрудники полиции осмотрели 71 станцию метрополитена, пять железнодорожных вокзалов, один морской вокзал, автовокзал, аэропорт «Пулково» .

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. При проведении мероприятий был задействован 381 сотрудник ОВД. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители получили смс-сообщение о том, что в отделении на улице Маршала Новикова, дом №4, «готовится взрыв». Позже выяснилось, что сигнал был ложным.

заминирование метро пулково


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина
В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander ...
Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с ...
Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире
В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции
Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки