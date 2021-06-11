Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Лидеры стран большой семёрки объявили на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Сообщение об этом распространил канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сегодня, в день начала саммита G7.

Страны G7 готовы распределить финансирование, а также разработать план по увеличению производства вакцин, сообщает ТАСС.

Так Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в 2022 году, в том числе пять млн доз отправят в бедные страны. 80% от миллиарда вакцин доставит Великобритания посредством COVAX.

Так G7 сделает большой шаг к тому, чтобы навсегда покончить с COVID-19, отмечает Джонсон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании собак научили выявлять коронавирус. Собаки могут по запаху распознать инфицированных коронавирусом людей. К такому выводу пришли британские ученые.