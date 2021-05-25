В Великобритании собак научили выявлять коронавирус

В эксперименте принимали участие шесть собак. Фото: pixabay

В эксперименте принимали участие шесть собак. Фото: pixabay

Собаки могут по запаху распознать инфицированных коронавирусом людей. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели эксперимент, участие в котором приняли шесть собак. Животным давали понюхать 200 различных образцов крови зараженных людей и здоровых.

Как сообщил The Guardian, собаки с точностью 94,3% определили пробирки с содержанием COVID-19. При этом чувствовать химические соединения при заболевании COVID способны только животные определенной породы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кто может подхватить COVID-19 повторно.