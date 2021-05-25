Инфекционист рассказал, кто может подхватить COVID-19 повторно

Инфекционист рассказал, кто может подхватить COVID-19 повторно
Специалист заявил о появлении у человека протективных антител после перенесенного заболевания или вакцины. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Ученые до настоящего времени не выявили новые штаммы COVID-19, вызывающие более тяжелое течение заболевания. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, речь идет о штаммах коронавируса, которые могли бы спровоцировать более агрессивную форму вируса или более тяжелое течение заболевания.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что в научной области преобладает мнение о появлении у человека протективных антител после перенесенного заболевания или вакцины, которые защищают его от заражения и от тяжелого течения COVID-19.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 406 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 851 новый ковид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами с 5 мая.

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