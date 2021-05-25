Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

Всем туристам, которые прилетят в Россию, с 1 мая будет необходимо сдать два ПЦР-теста. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Всем туристам, которые прилетят в Россию, с 1 мая будет необходимо сдать два ПЦР-теста. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Россия во вторник, 25 мая, возобновляет полеты на Мальту, в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Полеты будут проходить на взаимной основе.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Так, самолеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут летать по два раза в неделю. А в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза.

Как сообщил ТАСС, также с сегодняшнего дня увеличивается количество рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня. В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.