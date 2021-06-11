Угроза третьей волны COVID-19 все реальнее: в России впервые с февраля выявили наибольшее число случаев заболевания

В России, по состоянию на 11 июня, выявили более 12 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Такой показатель впервые зарегистрировали с 22 февраля. В Совете Федерации допустили начало третьей волны.

Из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом следует, что за сутки к 11 июня в России зарегистрировали 12 505 заразившихся. Известно, что почти 18% из них переносят заболевание без симптомов. Накануне сообщалось о 11 699 инфицированных.

В Совете Федерации уже допустили, что Россию ждет третья волна коронавируса. Об этом сообщил заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его словам, всплеск заболеваемости можно считать началом «третьей волны». Он также отметил, что увеличение числа заболевших фиксируется не во всех регионах, в основном — в крупных городах, таких, как Москва и Петербург.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщал, что этим летом в России может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Специалист также уверен, что мутировавший вирус принесет новую волну заболеваемости. Тимаков также заметил: он не уверен в том, что в ближайшее время в России рост заболеваемости коронавирусом снизится.

Об угрозе развития пандемии и ухудшении ситуации уже предупреждал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Он также призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Глава ведомства также высказал мнение о том, что россиянам, привившимся от коронавируса, в будущем, скорее всего, потребуется ревакцинация.

В Петербурге, который находится на втором месте по числу заболевших, кстати уже объяснили ухудшение ситуации. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что рост заболеваемости связан в первую очередь с безмасочниками, которые стали встречаться повсеместно.

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов», — высказывал мнение глава комитета по здравоохранению.

Отметим, что в Петербурге ситуация начала ухудшаться после майских праздников, когда в городе проходило множество массовых мероприятий.