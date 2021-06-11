Дополнительные пригородные поезда назначаются в дни матчей UEFA EURO 2020

В целях обеспечения транспортной доступности зрителей матчей чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020, которые будут проходить в Санкт-Петербурге, назначаются дополнительные поезда на Московском, Северном, Балтийском, Витебском, Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги.

Финляндское направление.

Назначаются: 12 июня 2021 года. п. № 6212 Зеленогорск 23:28 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:22; п. № 6216 Белоостров 23:24 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:45, сообщает АО «СЗППК».

13 июня 2021 года: п. № 6581 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:05 – Сосново 02:41; п. № 6514 Сосново 07:56 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 09:39; п. № 6865 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:15 – Мельничный Ручей 01:46; п. № 6866 Мельничный Ручей 02:05 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 02:45; п. № 6211 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:50 – Зеленогорск 01:44; п. № 6215 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:55 – Белоостров 02:01.

21 июня 2021 года: п. № 6214 Кирилловское 23:30 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:00; п. № 6216 Белоостров 23:24 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:45.

22 июня 2021 года:п. № 6581 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:05 – Сосново 02:41; п. № 6582 Сосново 03:00 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 04:37; п. № 6865 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:15 – Мельничный Ручей 01:46; п. № 6866 Мельничный Ручей 02:05 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 02:45; п. № 6215 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 00:55 – Белоостров 02:01; п. № 6213 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 01:20 – Зеленогорск 02:14.

Витебское направление

Назначаются: 13, 22 июня 2021 года. П. № 6103 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) 01:00 – Павловск 01:37; п. № 6102 Павловск 01:49 – Санкт-Петербург (Витебский вокзал) 02:25;

Балтийское направление

Назначаются: 13, 22 июня 2021 года. П. № 6597 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 00:55 – Ораниенбаум 01:45; п. № 6598 Ораниенбаум 01:55 – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 02:50; п. № 6487/6488 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 01:19 – Александровская – Гатчина Балтийская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 03:28 (круговой); п. № 6381/6382 (13 июня) Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 01:00 – Красное Село – Гатчина Варшавская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 03:03 (круговой); п. № 6381/6382 (22 июня) Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 01:00 – Красное Село – Гатчина Варшавская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 03:11 (круговой).

Московское и Северное направления

Назначаются: 13, 22 июня 2021 года. П. № 6551 Санкт-Петербург (Московский вокзал) 00:40 – Любань 01:54; п. № 6552 Любань 06:03 – Тосно 06:59; п. № 6831/6832 Санкт-Петербург (Московский вокзал) 01:20 – Мга 02:27.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России.