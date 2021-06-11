Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России

На реализацию льготных билетов в этом году выделят 1,3 млрд рублей. Фото: Baltphoto

На реализацию льготных билетов в этом году выделят 1,3 млрд рублей. Фото: Baltphoto

В России семьи с детьми смогут покупать льготные билеты на поезда дальнего следования. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так билеты по субсидиям будут действительны для поездок в купе в поездах дальнего следования, сообщает РБК. Льготный тариф не ограничивает по маршрутам. Субсидия рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Льгота будет рассчитываться по формуле как разница между стоимостью билета по рейсу в купе и половина его стоимости в плацкартном вагоне.

На реализацию льготных билетов в этом году выделят 1,3 млрд рублей. Так субсидия направлена на поддержку и развитие внутреннего туризма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД планирует ввести единые стандарты питания во всех поездах. Новая концепция питания, которую ОАО «РЖД» собирается ввести в поездах, предполагает собой изменение технологии приготовления и хранения еды.