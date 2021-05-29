РЖД планирует ввести единые стандарты питания во всех поездах

В вагон-ресторан будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В вагон-ресторан будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Новая концепция питания, которую ОАО «РЖД» собирается ввести в поездах, предполагает собой изменение технологии приготовления и хранения еды.

В «РЖД» напомнили, что на данный момент еду для вагонов-ресторанов работает повар во время того, как поезд едет, сообщает «Коммерсант». Еда зависят от компании-оператора питания. Их 11. «РЖД» арендуют 400 вагонов-ресторанов.

В вагон-ресторан будут загружать стерильные контейнеры с едой, приготовленной в стационарных условиях. В меню будут детские и вегетарианские блюда, десерты.

Обычные вагоны-рестораны останутся в туристических поездах. Пожелания к еде формируются у людей в зависимости от маршрута, одни пассажиры предпочитают кафе, другие пищу быстрого приготовления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «РЖД» запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам.