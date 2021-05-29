РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам

Мультимодальный маршрут из Москвы, Северной столицы и Петрозаводска запустят на остров Валаам.

В маршруте будут использоваться как водный, так и железнодорожный транспорт, сообщает ОАО «РЖД». Люди проедут на пригородных поездах и «Метеорах». Для удобства расписание «метеоров» состыкуют с расписанием поездов.

Те, кто захочет отправиться в эту поездку, смогут оформить единый проездной документ. Купить билеты как на этот маршрут и отдельно на «Метеор» можно на сайте «РЖД». Оформление возможно с помощью приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд. До этого между городами ездили только одноэтажные, но из-за популярности рейса у путешественников поезда запустили в необычном двухэтажном исполнении.