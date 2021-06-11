Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии

Вернуть купленные билеты можно 25 июня.

Роспотребнадзор Московской области совместно с Правительством Москвы принял решение о переносе фестиваля «Нашествие» на июль 2022 года. Известно, что все билеты можно вернуть 25 июня. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили на официальной странице Фейсбук организаторов фестиваля.

К такому решению пришли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Резкий рост заболеваемости тревожит ведомство, поэтому фестиваль лучше перенесли.

«Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты»,

— говорится в сообщении.

Ожидается, что фестиваль состоится 29-31 июля 2022 года в Серпухове.

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