Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии
Концерты начинают отменять по всей стране. Фото: pixabay

Вернуть купленные билеты можно 25 июня.

Роспотребнадзор Московской области совместно с Правительством Москвы принял решение о переносе фестиваля «Нашествие» на июль 2022 года. Известно, что все билеты можно вернуть 25 июня. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили на официальной странице Фейсбук организаторов фестиваля.

К такому решению пришли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Резкий рост заболеваемости тревожит ведомство, поэтому фестиваль лучше перенесли.

«Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты»,

— говорится в сообщении.

Ожидается, что фестиваль состоится 29-31 июля 2022 года в Серпухове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПМЭФ-2021, «Алые паруса» и чемпионат по футболу «подвинули» концерты в Петербурге.

нашествие пандемия фестиваль


 

Новости партнеров
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Вконтакте» запустит тематическую ленту в честь «Евро-2020»
Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии
Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус ...
На Аврова заметили «перевертыш» у школы
На Достоевского из-за ремонта рухнуло перекрытие между квартирой и чердаком
Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и ...
В Ленобласти водителей предупредили о лосях, которые выбегают на дорогу ...
Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном