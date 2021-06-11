Бузова во МХАТе спровоцировала новый скандал: за что звезды ополчились на певицу

Вокруг исполнительницы хита «Мало половин» Ольги Бузовой разгорелся очередной скандал. На этот раз – после того, как ее утвердили на роль во МХАТе. Сказать, что назначение телеведущей вызвало удивление у многих деятелей культуры – ничего не сказать. Над новостью посмеялись уже много звезд, а кто-то даже успел вступить в конфликт с певицей.

Где-то плачет Станиславский

Ольгу Бузову пригласил в спектакль о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин» худрук МХАТа Эдуард Бояков.

Новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет Бузова, уже раскритиковал Сергей Безруков. По словам артиста, постановка могла бы вызвать отчаянье у Константина Станиславского.

«Я хочу сказать огромное спасибо тем …, которые пришли на подведение итогов «Фабрики Станиславского», а не в МХАТ имени Горького, где сегодня играет …, произносить фамилию не буду, — сказал Безруков на вручении премии «Верю». Его слова зал встретил смехом.

Обменялись любезностями в Instagram

С телеведущей Еленой Летучей Ольга Бузова даже обменялась «любезностями» в социальных сетях.

Ссору завязала Летучая, отреагировав на пост режиссера Александра Молочникова. Он опубликовал снимок со Светланой Ходченковой, которая сыграет Анну Каренину в сериале Netflix.

«Меняю на Бузову!», — подписал он кадр.

Летучая в ответ жестко отозвалась о певице. «Кто на нее пойдет», — задалась вопросом она.

Ответ Ольги Бузовой не заставил долго ждать. Она решила ответить сразу обоим.

«Жду сценарий вашего нового фильма, где с удовольствием сыграю главную роль, но только в паре с Катей», — обратилась Бузова к Молочникову. Под «Катей» она имела в виду Екатерина Варнаву, возлюбленную режиссера.

Потроллить звезда решила и Летучую. По ее мнению, звезда привлекает к себя внимание за счет ее фамилии.

«Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра, на легендарной сцене, такой как МХАТ», — колко отметила она.

Премия пошлость года

На новости отреагировал даже член Совета Федерации Алексей Пушков. Он также раскритиковал идею, чтобы певица участвовала в спектакле. По его мнению, любители театра «предвкушают» появление экс-звезды «Дом-2» на сцене.

«То, что какой-либо смысл и эта «актриса» — понятия противоположные, всем было известно и прежде», — написал он в своем Telegram-канале.

Хайпанули

Резонанс оказался настолько широким, что Эдуард Бояков решил объяснить, зачем пригласил Ольгу Бузову в спектакль. Объяснение он нашел простое – желание хайпануть.

«Мы хайпанули. Здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — заявил он.

Личные откровения

Ольга Бузова на этом фоне решила поделиться личной историей. По ее словам, 20 лет назад, при поступлении в вуз, она рассказала маме, что хочет поступать в театральный институт.

«Но мама запретила мне это делать, и я поступила в СПбГУ на геофак. Отучилась и окончила его с красным дипломом, но о театральной сцене я мечтала всегда. В моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны», — рассказала Бузова в Instagram.