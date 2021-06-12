Путин назвал Трампа яркой и экстраординарной личностью

Президент России Владимир Путин назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа «яркой личностью».

Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, экс-глава Белого дома является экстраординарной личностью и талантливым человеком. Без этого он не стал бы президентом США, отметил Путин.

«Он может вам нравиться или нет», — заявил президент России.

Путин также отметил, что до прихода к власти Трамп не являлся выходцем из американской политической верхушки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп заподозрил Россию и Китай в «открытой насмешке» над американским президентом Джо Байденом.