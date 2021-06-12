«Бессмертный полк» не будут проводить в традиционном формате

Акция "Бессмертный полк" не состоится в традиционном формате. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Акция "Бессмертный полк" не состоится в традиционном формате. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате.

Об этом стало известно в субботу, 12 июня. Такое решение связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в России.

Как сообщил «Интерфакс», 24 июня граждане будут вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет.

Из-за коронавируса в прошлом году акцию проводили дистанционно. В этом году из-за эпидемобстановки акция вновь прошла онлайн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 мая Петербург присоединился к общероссийскому онлайн-шествию «Бессмертный полк». Количество участников в этом году оказалось больше, чем в прошлом. Трансляция велась по телевизору и в социальных сетях.