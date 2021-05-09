Петербург присоединился к общероссийскому онлайн-шествию «Бессмертный полк»

Петербург присоединился к общероссийскому онлайн-шествию «Бессмертный полк»
Количество участников в этом году больше, чем в прошлом. Фото: скрин трансляции "Бессмертный полк 2021".

Акция «Бессмертный полк» началась сегодня онлайн в три часа дня. Трансляцию показывают по телевизору и в социальных сетях.

Принимать заявки перестали в полдень, сообщают организаторы акции. Петербуржцы загружали анкеты с фотографиями ветеранов. Горожан предупредили, что если заявка не приняли до 7 мая, то портреты покажут онлайн 10 или 11 мая. Количество участников в этом году больше, чем в прошлом.

Из-за коронавируса в прошлом году акцию проводили дистанционно. В этом году из-за эпидемобстановки акция вновь пройдёт онлайн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в три часа дня не будет акции «Бессмертный полк». В три часа дня в Петербурге не будет акции «Бесмертный полк», однако она состоится в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Очную акцию перенесли на 24 июня.

9 мая бессмертный полк день победы новости СПб санкт-петербург


 

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