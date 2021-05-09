В три часа дня не будет акции «Бессмертный полк»

В три часа дня в Петербурге не будет акции «Бесмертный полк», однако она состоится в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Очную акцию перенесли на 24 июня.

В четыре часа дня в Биржевом сквере, в Румянцевском и Шкиперском садах Петербурга состоится концерт военного духового оркестра. В 10 часов вечера петербуржцев ждёт праздничный салют в честь Дня Победы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился военный парад в честь Дня Победы. В петербургском параде приняли участие 4,5 тысяч военных. Среди них курсанты и кадеты университетов Минобороны, МВД, МЧС и нацгвардии. Танк Т-34-85 возглавил парад военной техники. Первый раз на главной площади Петербурга появились «Тайфун 4×4» и «Уран-6». В небе пролетели вертолёты серии Ми, истребители серии Су и самолёты серии Ан.