В Петербурге завершился военный парад в честь Дня Победы

Первый раз на главной площади Петербурга появились "Тайфун 4x4" и "Уран-6". Фото: Gazeta.SPb

Первый раз на главной площади Петербурга появились "Тайфун 4x4" и "Уран-6". Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице завершился военный парад в честь Дня Победы.

В Петербургском параде приняли участие 4,5 тысяч военных. Среди них курсанты и кадеты университетов Минобороны, МВД, МЧС и нацгвардии. Танк Т-34-85 возглавил парад военной техники. Первый раз на главной площади Петербурга появились «Тайфун 4×4» и «Уран-6».

В небе пролетели вертолёты серии Ми, истребители серии Су и самолёты серии Ан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по улицам Кронштадта прошло победное шествие. Победный марш начался в 10 часов на проспекте Ленина, сообщает 78.ru. Военные прошли строем до Якорной площади. Там же в Кронштадтском морском соборе был молебен по не пришедшим с Великой Отечественной войны. В обед на главной площади Кронштадта будет полевая кухня, заработают фото-зоны и будет концерт.