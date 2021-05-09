По улицам Кронштадта прошло победное шествие

По улицам Кронштадта прошло победное шествие
В 3 часа дня начнётся фестиваль «Сороковые роковые». Фото: pixabay.com

Войска Кронштадтского гарнизона торжественно прошли по улицам Кронштадта в честь Дня Победы.

Победный марш начался в 10 часов на проспекте Ленина, сообщает 78.ru. Военные прошли строем до Якорной площади. Там же в Кронштадтском морском соборе был молебен по не пришедшим с Великой Отечественной войны.

В обед на главной площади Кронштадта будет полевая кухня, заработают фото-зоны и будет концерт. В 3 часа дня начнётся фестиваль «Сороковые роковые». С 7 часов вечера на Якорной площади пройдёт концерт с участием оркестра и артистов эстрады. В 10 вечера будет салют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции. Жители города не соблюдают социальную дистанцию. Лишь на единицах надеты маски, и то у многих они закрывают лишь подбородок.

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По улицам Кронштадта прошло победное шествие