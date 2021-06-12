К началу учебного года ЖК «ArtLine» появится школа с детским садом

Начальная школа и детский сад откроются в Приморском районе к 1 сентября. Фото: Смольный

Начальная школа и детский сад откроются в Приморском районе к 1 сентября. Фото: Смольный

К 1 сентября в жилом комплексе «ArtLine» в Приморском районе Петербурга откроется начальная школа с детским садом.

Как сообщили в Смольном, начальную школу с детским садом построили на Торфяной дороге, 15, за счет средств инвестора. В скором времени город выкупит здание у застройщика.

В начальную школу в ЖК «ArtLine» смогут пойти 200 ребят, а детский сад рассчитан на 260 воспитанников.

Начальная школа примет детей с 1 по 4 класс — по два класса в параллели. Сейчас идет прием документов в школу. Уже в сентябре школа откроет свои двери для учеников.

Здание школы и детского сада разделено на два функциональных блока. Их объединяет центральная группа помещений. На первом этаже расположены вестибюль, бассейн и столовая. На втором — актовый и спортивные залы. На третьем — библиотека.

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