Губерниев высказался о футбольном матче России против Бельгии

«Дальше надо хоть кого-то обыграть», - дал совет нашим футболистам спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фото: скрин Instagram Дмитрия Губерниева

«Дальше надо хоть кого-то обыграть», - дал совет нашим футболистам спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фото: скрин Instagram Дмитрия Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал в соцсетях игру сборной России по футболу на матче Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Своё мнение он выразил в посте в Instagram.

«Россия -Бельгия 0-3!!!! Нам забили быстро два. И дальше Бельгия ходила пешком», — пишет Губерниев.

Он пожурил вратаря и центральную зону, а также выразил грусть, которая его охватила.

«Ну и дома так тоскливо, конечно, играть — это не здорово», — отметил комментатор.

Он спросил своих подписчиков, верят ли они в сборную России.

«Дальше надо хоть кого-то обыграть», — дал совет нашим футболистам Губерниев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комики и резиденты «Comedy club» Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис посетили игру сборной России по футболу против сборной Бельгии Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.