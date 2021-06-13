Батрутдинов и Харламов посетили футбольный матч России против Бельгии

В этот же день Instagram запестрил совместными фотографиями комиков и их фанатов. Фото: скрин Instagram Тимура Батрутдинова

В этот же день Instagram запестрил совместными фотографиями комиков и их фанатов. Фото: скрин Instagram Тимура Батрутдинова

Комики и резиденты Comedy clube Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис посетили игру сборной России по футболу против сборной Бельгии Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Батрутдинов выложил в Instagram видео, где они вместе с коллегами-друзьями смотрят только начало матча. Сборная нашей страны и весь стадион перед началом торжественно исполнили гимн России. На видео слышно, как поёт Харламов.

«Россия вперёд!» — подписал видео Батрутдинов.

Харламов накануне выложил в Instagram флаг-триколор и поздравил россиян с Днём России. В историях у Харламова то же самое начало игры. Однако на последней он сообщает, что Сборная Росии проиграла.

Демис Карибидис в отличие от холостых друзей прибыл на матч вместе с женой. Именно совместные фотографии с супругой на фоне трибун и «Газпром-арены» он выложил в Instagram.

«Болели, честное слово!» — написал в посте юморист.

В этот же день Instagram запестрил совместными фотографиями комиков и их фанатов. Всё-таки юмористы не смогли оставить преданных поклонников без фото.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал разгром от сборной Бельгии.