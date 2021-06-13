Дзюба прокомментировал разгром от сборной Бельгии

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги матча первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

«Начали довольно неплохо, думали, что вполне сможем сыграть вничью. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче против такого сильного соперника вернуться в игру невероятно сложно», — приводятся его словам на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один на свой счет записал Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.