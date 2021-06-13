Спрос на кокошники перед Евро 2020 вырос втрое

Спрос на футбольную атрибутику в России для болельщиков перед Евро-2020 за последние десять дней вырос почти в три раза. Больше всего аксессуаров приобрели москвичи и петербуржцы.

Спрос на атрибутику для болельщиков заметно вырос, отмечает Wildberries. Популярность кокошников, которые стали российским символом чемпионата мира по футболу 2018 года, выросла в 3 раза, сообщает «Коммерсант». Стали популярнее в июне шарфы с флагом России.

Также популярностью стали пользоваться снеки. Дома стали смотреть матчи Евро-2020 и активно есть чипсы, семечки или попкорн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в соцсетях об игре сборной России по футболу на матче Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Своё мнение он выразил в личном посте в Instagram.