Спрос на кокошники перед Евро 2020 вырос втрое

Спрос на кокошники перед Евро 2020 вырос втрое
Спрос на атрибутику для болельщиков заметно вырос. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Спрос на футбольную атрибутику в России для болельщиков перед Евро-2020 за последние десять дней вырос почти в три раза. Больше всего аксессуаров приобрели москвичи и петербуржцы.

Спрос на атрибутику для болельщиков заметно вырос, отмечает Wildberries. Популярность кокошников, которые стали российским символом чемпионата мира по футболу 2018 года, выросла в 3 раза, сообщает «Коммерсант». Стали популярнее в июне шарфы с флагом России.

Также популярностью стали пользоваться снеки. Дома стали смотреть матчи Евро-2020 и активно есть чипсы, семечки или попкорн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в соцсетях об игре сборной России по футболу на матче Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Своё мнение он выразил в личном посте в Instagram.

Wildberries аксессуары евро-2020 кокошники снеки шарфы


 

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Спрос на кокошники перед Евро 2020 вырос втрое