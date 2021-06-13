Синоптики скорректировали прогноз погоды в Петербурге: он улучшился, но дождя не миновать

В воскресенье обойдется без града, но локальные грозы и дождь никуда не денутся.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 июня, ожидается теплая, но дождливая погода. Синоптики немного скорректировали прогноз, отметив, что град отменяется, а вот осадки и локальные грозы – нет. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Известно, что воздух прогреется до плюс 23 градусов. Дожди пойдут во второй половине дня: дождевое облако уже движется к городу, но ближайшее время будет сухо. Напоминаем, что понедельник, 14 июня, который для многих станет также выходным днем, будет безоблачным и не слишком жарким.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда можно будет купаться в теплом Черном море.