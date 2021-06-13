Синоптик рассказал, когда можно будет купаться в теплом Черном море

Россияне уже на следующей неделе смогут искупаться в теплой воде. Фото: pixabay.com

Россияне уже на следующей неделе смогут искупаться в теплой воде. Фото: pixabay.com

Он отметил, что вода прогреется во второй половине июня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда на российских курортах стартует купальный сезон. Он отметил, что вода должна прогреться в ближайшее время. Так, на Черном море купальный сезон начнется уже во второй половине июня. Об этом сегодня, 13 июня, пишет ТАСС.

Что касается курортов Азовского моря, то купаться можно уже сейчас. В Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте температура воды составляет 17 градусов тепла, в Туапсе — 18 градусов тепла, в Евпатории — 19 градусов тепла. На юг в скором времени придет потеплении, поэтому уже на следующей неделе можно будет проводить больше времени у воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.