Три района Петербурга останутся без света в понедельник

Три района Петербурга останутся без света в понедельник
В Северной столице отключение света затронет три района: Пушкинский, Фрунзенский и Невский. Фото: pixabay

В понедельник, 14 июня, в некоторых районах Петербурга и населенных пунктах Ленобласти на время отключат электричество.

Рабочая неделя начнется для жителей соседних регионов с отключением энергии. В течение дня будут проводиться плановые работы по техобслуживанию электросетевых объектов. Об этом сообщается на сайте ПАО «Ленэнерго».

В Северной столице отключение света затронет три района: Пушкинский, Фрунзенский и Невский.

В Пушкинском районе без света останутся жители улиц Березовая, Конюшенная и Садовая в Павловске. Электричества не будет с 9:00 до 18:00.

Во Фрунзенском районе в зону отключения попадают Улица Елизарова, дома №32 и №41; улица Малая Балканская, дом №58; улица Бухарестская, дома №152/2, №152/1; улица Софийская, дома №48 и №50; улица Олеко Дундича, дом №5. Электричества не будет с 11:00 до 18:00.

В Невском районе свет пропадет в доме №78 по улице Седова, а также в домах №19 и 13 по улице Полярников. Электричества не будет с 11:00 до 18:00.

В Ленобласти без света останутся жители четырех районов: Подпорожского, Кингисеппского, Лодейнопольского и Гатчинского.

В Подпорожском районе Ленобласти свет отключат с 9:00 до 17:00 в населенных пунктах Ярославичи, Зиновий Наволок, Матрёновщина.

В Кингисеппском районе с 9:00 до 18:00 не будет света в Павлово.

В Лодейнопольском районе с 10:00 до 16:00 электричество отключат в деревне Тененичи.

В Гатчинском районе с 10:00 до 16:00 без света останется поселок Пригородный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День России поменяется график движения электричек в Ленобласти.

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