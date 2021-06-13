Петербуржцев в понедельник ждет облачная и теплая погода

Понедельник, 14 июня, встретит жителей Петербурга теплой и сухой погодой. Осадков и сильного ветра не будет, но и жары ждать тоже не стоит.

Погода в начале недели будет облачной, но обойдется без осадков. Подует западный, юго-западный умеренный ветер. В ночь на понедельник на улице будет прохладно: столбики термометров покажут от плюс 12 до плюс 14 градусов. В разгар дня воздух прогреется до плюс 19-21 градуса.

«Атмосферное давление в ночное время будет повышаться, а днем останется неизменным.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики скорректировали прогноз погоды в Петербурге: он улучшился, но дождя не миновать.