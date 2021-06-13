В понедельник на Ленобласть обрушатся ночные дожди и грозы

Рабочая неделя в Ленинградской области начнется с непогоды. В ночь на 14 июня в регионе прогнозируются дожди и грозы.
По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Ленобласти установится переменная облачность.
Дожди и грозы придут в ночь на 14 июня в восточные районы Ленобласти. На западе подобных осадков не ожидается. Днем будет сухо.
При грозах порывы северо-западного, западного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Днем скорость юго-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время составит от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем станет значительно теплее: от плюс 19 до плюс 24 градусов.
Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем особо не изменится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев в понедельник ждет облачная и теплая погода.