В понедельник на Ленобласть обрушатся ночные дожди и грозы

Рабочая неделя в Ленинградской области начнется с непогоды. В ночь на 14 июня в регионе прогнозируются дожди и грозы.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Ленобласти установится переменная облачность.

Дожди и грозы придут в ночь на 14 июня в восточные районы Ленобласти. На западе подобных осадков не ожидается. Днем будет сухо.

При грозах порывы северо-западного, западного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Днем скорость юго-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время составит от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем станет значительно теплее: от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев в понедельник ждет облачная и теплая погода.