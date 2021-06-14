В Петербурге 15 июня пройдут кратковременные дожди

В Петербурге 15 июня пройдут кратковременные дожди
Пройдет дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 15 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут кратковременные дожди. Ночью существенных осадков не ожидается. Подует западный, юго-западный умеренный ветер.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 14 июня, встретит жителей Петербурга теплой и сухой погодой. Осадков и сильного ветра не будет, но и жары ждать тоже не стоит.

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