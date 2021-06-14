Пожар в Решетниково не при чем: замотанную в ковер женщину убили за неделю до него

Пожар в Решетниково не при чем: замотанную в ковер женщину убили за неделю до него
Женщину в Решетниково убили еще до пожара. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Женщина, которую нашли завернутой в ковер после квартирного пожара в Решетниково, уже неделю как была мертва.

На севере города на Неве 14 июня было найдено тело 35-летней женщины. Ее нашли после пожара. Оказалось, что смерть потерпевшей наступила неделей ранее.

Следственный комитет уже заинтересовались данным делом.

Ранее стало известно, что пожар произошел в многоэтажке в поселке Решетниково.

Так, сначала загорелся диван. Рядом с ним работники МЧС нашли женский труп, замотанный в ковер, а также какие-то тряпки, об этом сообщает «Фонтанка».

По некоторой информации погибшей женщине было 35 лет. Это удалось установить по документам, найденным в ее сумке.

Согласно заключению судмедэкспертов тело находилось в квартире порядка недели. Еще до наступления смерти жительницу Петербурга душили.

Стоит отметить, что погибшая женщина давно живет в Северной столице. Она переехала из Ставропольского края. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе комнату в «трешке» охватил огонь.

новости СПб происшествие решетниково


 

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