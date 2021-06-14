В Колпинском районе комнату в «трешке» охватил огонь

В Петербурге в Колпинском районе произошло чрезвычайное происшествие — случился пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 июня стало известно, что в Колпинском районе Северной столицы по улице Машиностроителей дом 6 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 10:22.

Оказалось, что в трехкомнатной квартире в комнате, которая площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади.

Уже через 28 минут, к 10:50 пожар сумели локализовать.

В данной момент сведения о пострадавших не поступали.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

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