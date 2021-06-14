Среди футболистов сборной России не выявлено зараженных коронавирусом

Новое тестирование не выявило положительных результатов на инфекцию.

Футболисты сборной России в очередной раз сдали тесты на коронавирус. В этот раз не было выявлено ни одного положительного результата. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Сегодня утром все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов – отрицательные»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что сборная уже приняла участие в Евро-2020 – россияне сыграли с командой Бельгии и проиграли со счетом 0:3.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020.