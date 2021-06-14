Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020

Кот-оракул посчитал, что победит сборная Польши, но выиграли словаки.

Кот Ахилл из Санкт-Петербурга впервые ошибся в прогнозе в преддверии матча чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается в Instagram-аккаунте животного.

Известно, что кот предсказывал победу сборной Польши, но выиграла команда из Словакии. Встреча, состоявшаяся в Северной столице, завершилась со счетом 2:1.

«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что перед этим кот Ахилл верно предугадал исходы матчей Турция – Италия и Бельгия – Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.