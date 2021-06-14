Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020

Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020
Кот Ахилл получил паспорт болельщика. Фото: скриншот Instagram

Кот-оракул посчитал, что победит сборная Польши, но выиграли словаки.

Кот Ахилл из Санкт-Петербурга впервые ошибся в прогнозе в преддверии матча чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается в Instagram-аккаунте животного.

Известно, что кот предсказывал победу сборной Польши, но выиграла команда из Словакии. Встреча, состоявшаяся в Северной столице, завершилась со счетом 2:1.

«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что перед этим кот Ахилл верно предугадал исходы матчей Турция – Италия и Бельгия – Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.

евро-2020 кот ахилл новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост
Путин уверен, что после его ухода с президентского поста страна не ...
Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020
На Планерной тушили кровлю пристройки: никто не пострадал
На автовокзале Петербурга встречали 11-летнюю беглянку из Великого Новгорода
В Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов
В Кировском районе пристройку тушили 26 человек
Под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами