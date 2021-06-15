Между Петербургом и Москвой начали строить первый участок веломаршрута

Между Петербургом и Москвой начали строить первый участок веломаршрута
Веломаршрут пройдёт вдоль канала им. Москвы. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Начались работы на первом участке строительства новой велодороги, который свяжет Северную столицу и Москву. Так, трасу начали возводить в Подмосковье.

Об этом сообщается в группе «Петербургское велосообщество» «ВКонтакте».

От Яхромы до Дубны началось строительство. Веломаршрут пройдёт вдоль канала им. Москвы.

Маршрут изучили. За две недели велосипедисты проехали более 1000 км и посетили Великий Новгород, Тверь, Гатчину, Петербург и другие города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку. Так накануне велосипедист на тротуаре у одного из домов по проспекту Просвещения наехал на 77-летнюю женщину, которую доставили в больницу, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Там ей оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции установили местного жителя.

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