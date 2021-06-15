В Петербурге пенсионер украл у своего пожилого друга 2 млн рублей

У пенсионера в Петербурге украли 2 млн рублей. Фото: pixabay

У пенсионера в Петербурге украли 2 млн рублей. Фото: pixabay

В Петербурге в Выборгском районе произошло мошенничество.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня около 20:30 в Выборгском районе Северной столицы 62-летний пенсионер обратился за помощью в правоохранительные органы.

Он рассказал, что в период с 15 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года его друг переводил себе на карту его денежные средства.

Оказалось, что друг пенсионера одного с ним года, ему так же 62.

Оказалось, что за полгода сумма ущерба достигла 2 млн рублей.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

О том, по какой схеме действовал злоумышленник, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого в Австрии за мошенничество.