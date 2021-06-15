В Петербурге пенсионер украл у своего пожилого друга 2 млн рублей

В Петербурге в Выборгском районе произошло мошенничество.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня около 20:30 в Выборгском районе Северной столицы 62-летний пенсионер обратился за помощью в правоохранительные органы.
Он рассказал, что в период с 15 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года его друг переводил себе на карту его денежные средства.
Оказалось, что друг пенсионера одного с ним года, ему так же 62.
Оказалось, что за полгода сумма ущерба достигла 2 млн рублей.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
О том, по какой схеме действовал злоумышленник, пока неизвестно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого в Австрии за мошенничество.