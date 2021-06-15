В Кировском районе 4-летняя малышка, оставшаяся без присмотра, выпала с 4 этажа

В Кировском районе 4-летняя малышка, оставшаяся без присмотра, выпала с 4 этажа
Ребенок выпал с 4 этажа в Кировске. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в Кировском районе правоохранительным органам сообщили, что из окна выпал 4-летний ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 июня женщина сообщила полиции, что в городе Кировск по улице Комсомольская 4-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа.

Малышку, выпавшую из окна квартиры, в которой она живет, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У ребенка диагностирована тупая травма живота.

По словам матери девочки, в роковой день днем ребенка оставили без присмотра, поэтому малышка выпала из окна, которое было закрыто москитной сеткой.

Отмечается, что семья состоит на учете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорске малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна.

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