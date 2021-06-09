В Бокситогорске малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна

Ребенок в Бокситогорске выпал из окна. Фото: pixabay

Ребенок в Бокситогорске выпал из окна. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Бокситогорске следствие пытается выяснить, каким образом 8 июня двухлетний ребенок получил травмы.

Следственным отделом по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти началась проверка после того, как двухлетний ребенок получил травм.

Известно, что накануне малыша привезли в Пикалевскую больницу города. Его травмы характерны для падения с высоты.

Определено, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на втором этаже. Однако малышу оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент следствие выясняет все обстоятельства случившегося, чтобы определить причины и условия, повлекшие за собой случившееся. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина не выпускал из квартиры 10-летнего ребенка в Ленинградской области.