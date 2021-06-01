Мужчина не выпускал из квартиры 10-летнего ребенка в Ленобласти

Мужчина не выпускал из квартиры мальчика. Фото: pixabay.com

Мужчина не выпускал из квартиры мальчика. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Ломоносовском районе правоохранители задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 27-летний мужчина.

Следствие считает, что несколько дней назад 30 мая мужчина привел в свою квартиру в поселке Большая Ижора 10-летнего мальчика.

Злоумышленник держал ребенка у себя дома более часа. Кроме того, он несколько раз ударил ребенка руками по голове.

Затем, папа мальчика потребовал освободить сына. Тогда подозреваемый, не имея реальной возможности больше удерживать несовершеннолетнего, отпустил его.

Вскоре мужчине предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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