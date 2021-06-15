Генич оценил шансы победы сборной России над Финляндией

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что нужно российской сборной для победы над Финляндией в матче Евро-2020.

По словам комментатора, матч Россия — Финляндия будет ключевым. Он считает, что даже если россияне и финны сыграют вничью, то шансы на победу в чемпионате еще остаются. Но для этого сборной России придется вырвать победу над датчанами в Копенгагене.

«Во многом игра с Финляндией становится судьбоносной и для сборной России, и для Станислава Черчесова», — рассказал Генич в эфире телеканала «Санкт-Петербург«.

Эксперт заявил, что когда российские футболисты подходят к состоянию: все или ничего — мы никогда не выигрываем. Он отметил, что сейчас наши футболисты на своей территории, со своими болельщиками и в комфортных условиях.

«Здесь и Черчесов должен что-то оригинальное предложить сопернику, и сборная должна выходить предельно сконцентрированной и мотивированной, чтобы не было безнадеги в глазах, как в матче с Бельгией», — заключил Генич.

Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020.