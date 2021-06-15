Сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020

Сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Футболисты национальной сборной Финляндии тренируются под Петербургом перед матчем со сборной России.

Сборная Финляндии прибыла на стадион в Зеленогорске для тренировки перед матчем чемпионата Европы по футболу. Футболисты вышли на поле в полном составе. Об этом сообщает 78.ru.

Матч Россия — Финляндия состоится в среду, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена».

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург принимает семь матчей: Бельгия и Россия, Польша и Словакия, 16 июня сыграют Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.

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Сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020
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