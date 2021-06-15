Стали известны сроки одобрения «Спутника V» в Евросоюзе

Стали известны сроки одобрения «Спутника V» в Евросоюзе
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти ЕС одобрят вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле.

Сейчас «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, итальянские власти требуют EMA ускорить рассмотрение российской вакцины.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина евросоюз


 

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