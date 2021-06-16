Одинокий ребенок бегал по Митрофаньевскому шоссе и чуть не угодил под колеса

Ребенок один перебегал дорогу на Митрофаньевском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Ребенок один перебегал дорогу на Митрофаньевском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города на проезжей части был замечен маленький ребенок, который самостоятельно перебегал дорогу в неположенном месте и чудом избежал столкновения с транспортным средством. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столицы на Митрофаньевском шоссе 15 июня около 21:00 ребенок без сопровождения взрослых выбежал на дорогу.

Очевидец происходящего, который ехал на данном участке дороги сообщил, что поблизости не было видно родителей малыша.

К счастью, столкновения удалось избежать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе 4-летняя малышка, оставшаяся без присмотра, выпала с 4 этажа.