Американка выиграла в лотерею 867 тыс. долларов, вписывая в билет много лет одни и те же числа

О том, кто же стал счастливым обладателем такой огромной суммы неизвестно, потому как женщина захотела сохранить анонимность.

Известно, что сорвала куш жительница американского штата Мичиган. Она уже много лет подряд играет в лотерею одними и теми же числами. Таким образом счастливица выиграла 866,9 тысячи долларов. Если перевести на рубли, то это 62,4 миллиона рублей. Об этом 16 июня рассказывает UPI.

47-летняя женщина купила лотерейный билет 10 мая. В него она вписала уже привычные за долгие годы те же самые числа числа.

«Мы с мужем любим играть в лотерею и всегда используем один и тот же набор чисел», — объяснила победительница.

Когда женщине и ее мужу стали известно количество выигрыша они были шокированы.

Сообщается, что на эти деньги американка планирует отремонтировать дом, заплатить по всем счетам и отправиться отдыхать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 45 петербуржцев стали миллионерами «Русского лото» в Новый год.