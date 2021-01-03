45 петербуржцев стали миллионерами «Русского лото» в Новый год

Одному из жителей Санкт-Петербурга повезло по-крупному в другой государственной лотерее – «6 из 36». Участник 279-го тиража выиграл суперприз в размере 10 575 725 рублей. Фото: pixabay.com

Одному из жителей Санкт-Петербурга повезло по-крупному в другой государственной лотерее – «6 из 36». Участник 279-го тиража выиграл суперприз в размере 10 575 725 рублей. Фото: pixabay.com

Лотерея «Русское лото» разыграла тысячу призов по одному миллиону рублей среди жителей России в первый день 2021 года. 45 счастливчиков из Петербурга смогли получить выигрыш.

Согласно данным государственной лотереи «Столото», миллионерами смог стать 581 участник. Из них 45 пришлись на Санкт-Петербург. Первое место по количеству победителей заняла Москва – 113 человек. Северная столица вторая, а на третьем месте – Республика Башкортостан – 22 лотерейных миллионера.

«Миллионером стал 581 участник. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 тыс. 577 рублей», – говорится в сообщении компании «Столото».

Отметим, что каждый победитель купил лотерейный билет за 100 рублей. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 млн 752 тыс. 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 млрд 325 млн 358 тыс. 701 рубль.

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