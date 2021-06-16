Некоммерческие организации Петербурга получат 607 млн рублей из Фонда президентских грантов

Некоммерческие организации Петербурга получат 607 млн рублей из Фонда президентских грантов
Второй конкурс фонда выиграли 103 проекта НКО из Петербурга. Фото: pixabay

В 2021 году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 190 проектов петербургских некоммерческих организаций. Общая сумма грантов составила 607 млн рублей.

Как сообщили в Смольном, второй конкурс фонда выиграли 103 проекта НКО из Петербурга на общую сумму почти 370 млн рублей.

На второй конкурс было подано 12 255 заявок со всей России, из них 511 подали от Северной столицы. Победителями стали более 20% поданных на конкурс городских проектов.

С учетом первого конкурса в этом году гранты президента получат 190 проектов городских НКО на сумму 607 млн рублей.

Наибольший грант, в том числе, получил аудиовизуальный проект с трехмерной панорамой «Пропавшие в кинохронике», который создадут в павильоне киностудии «Ленфильм».

Крупный грант также получил проект «Биеннале театрального искусства – 2021».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году на гранты городским СМИ направят более 142 миллионов рублей.

нко новости СПб фонд президентских грантов


 

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