Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19

Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19
Врач в Петербурге объяснила, что дети не переносчики коронавируса.Фото: Бечин Денис

Врач города на Неве возразил бытующему мнение о том, что дети являются переносчиками COVID-19.

«Петербургский дневник» сообщает, что заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей объяснила, кто на самом деле главный переносчик новой коронавирусной инфекции.

По ее мнению, это активные распространители ковид-19 вовсе не дети.

Инфекционист думает, что чаще всего вирус COVID-19 распространяют социально активные взрослые люди.

Помимо этого доктор добавила, что делать прививки маленьким детям не обязательно.

Прививать стоит только тех малышей, которые часто и тяжело болеют.

По большей части, согласно исследованиям, дети переносят данный вирус бессимптомно или в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на репродуктивную функцию.

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