В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на репродуктивную функцию

В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на репродуктивную функцию
В Роспортребнадзоре опровергли слух о воздействии вакцин на репродуктивную функцию. Фото: pixabay.com

В ведомстве свое заявление подкрепили результатами исследований.

14 июня в Роспотребнадзоре заявили, что любая вакцина не влияет на репродуктивную функцию. Также это касается и прививки коронавируса.

В Роспотребнадзоре объяснили, что не существует никаких доказательств, что вакцина, в том числе и вакцина против коронавируса может повлиять на способность иметь детей у женщин или мужчин.

В ведомстве добавили, что необходимые испытания, дающие сведения о том, что прививка от коронавируса не влияет на возможность иметь детей, касается только российских препаратов.

В связи с этим специалисты заявляют, что обходить беременность стороной после прививки, смысла нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения.

коронавирус репродуктивная функция Роспотребнадзор


 

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