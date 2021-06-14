В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на репродуктивную функцию

В Роспортребнадзоре опровергли слух о воздействии вакцин на репродуктивную функцию. Фото: pixabay.com

В Роспортребнадзоре опровергли слух о воздействии вакцин на репродуктивную функцию. Фото: pixabay.com

В ведомстве свое заявление подкрепили результатами исследований.

14 июня в Роспотребнадзоре заявили, что любая вакцина не влияет на репродуктивную функцию. Также это касается и прививки коронавируса.

В Роспотребнадзоре объяснили, что не существует никаких доказательств, что вакцина, в том числе и вакцина против коронавируса может повлиять на способность иметь детей у женщин или мужчин.

В ведомстве добавили, что необходимые испытания, дающие сведения о том, что прививка от коронавируса не влияет на возможность иметь детей, касается только российских препаратов.

В связи с этим специалисты заявляют, что обходить беременность стороной после прививки, смысла нет.

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