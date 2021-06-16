Жениху, устроившему стрельбу по подросткам на свадьбе в Купчино, предъявили обвинение

Жениху, устроившему стрельбу по подросткам на свадьбе в Купчино, предъявили обвинение
Мужчина стрелял из окна жилого дома. Фото: Baltphotot/Елена Яковлева

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении хулиганства. Он открыл стрельбу по подросткам во время празднования свадьбы.

Преступный инцидент произошел во вторник, 13 июня, в квартире одного из домов по улице Купчинской. По данным следствия, обвиняемый умышленно и без причины произвел не менее 3-х выстрелов из пневматической винтовки из окна квартиры. В результате мужчина попал в 16-летнего парня.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в ходе розыска стражи порядка задержали 47-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Купчино мужчина, отмечавший свадьбу, начал стрелять по подросткам из окна. В этот день он отмечал свое бракосочетание.

ГСУ СК России по Петербургу новости СПб стрельба


 

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