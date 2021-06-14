Новоиспеченный супруг вместе с молодой женой в участке: мужчина стрелял по подросткам

В Петербурге в Купчино мужчина, отмечавший свадьбу, начал стрелять по подросткам из окна.
Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в отдел полиции мужчина отправился вместе с женой.
О том, что во дворе в Купчино происходит стрельба сообщил 15-летний пострадавший.
Он рассказал, что прогуливался с друзьями, как вдруг из окна им стал угрожать неизвестный мужчина.
Через какое-то время к мужчине присоединился его товарищ с оружием. Он-то и открыл стрельбу по подросткам, одному из которых пуля попала в ногу.
В полиции выяснили, что стрелял 47-летний мужчина. В этот день он отмечал свое бракосочетание.
По словам стрелявшего, он целился в фонарный столб, чтобы припугнуть громких подростков.
Оружие у стрелка изъяли, а его самого отправили в отдел полиции вместе с молодой женой.
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