Новоиспеченный супруг вместе с молодой женой в участке: мужчина стрелял по подросткам

Новоиспеченный супруг вместе с молодой женой в участке: мужчина стрелял по подросткам
В Купчино произошла стрельба. Фото: pixabay

В Петербурге в Купчино мужчина, отмечавший свадьбу, начал стрелять по подросткам из окна.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в отдел полиции мужчина отправился вместе с женой.

О том, что во дворе в Купчино происходит стрельба сообщил 15-летний пострадавший.

Он рассказал, что прогуливался с друзьями, как вдруг из окна им стал угрожать неизвестный мужчина.

Через какое-то время к мужчине присоединился его товарищ с оружием. Он-то и открыл стрельбу по подросткам, одному из которых пуля попала в ногу.

В полиции выяснили, что стрелял 47-летний мужчина. В этот день он отмечал свое бракосочетание.

По словам стрелявшего, он целился в фонарный столб, чтобы припугнуть громких подростков.

Оружие у стрелка изъяли, а его самого отправили в отдел полиции вместе с молодой женой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бандитский Петербург напомнил о себе: в ресторане переговоры бизнесменов прервала стрельба.

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